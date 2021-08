El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez protagonizó, este viernes 20 de agosto, un contrapunteo con el periodista Vladimir Villegas por la “suspensión de elecciones”.

El comunicador escribió en la red social de Twitter sobre una supuesta suspensión de los comicios del 21 de noviembre para diciembre: «Corren versiones según las cuales se postergarían las elecciones de alcaldes y gobernadores, para la segunda semana de diciembre, y las de concejales y legisladores para el año próximo. Nada confirmado aún».

Vladimir, o estás desinformado o estás desinformando: llueva, truene o relampaguee habrá megaelecciones el 21 de Nov desde las 6 de la mañana. Busca votos y no excusas. Te sugiero compres unas alpargaticas que lo que viene es joropo https://t.co/S4xZx66Wqa

A lo cual, el representante de la AN aseguró que el próximo 21 de noviembre se realizarán las megaelecciones: «Vladimir, o estás desinformado o estás desinformando: llueva, truene o relampaguee habrá megaelecciones el 21 de noviembre desde las 6 de la mañana. Busca votos y no excusas», dijo Rodríguez.

Como decía mi maestro Rísquez: quítale el No a todo lo que niegas. Hablando de “rumores”: ¿es cierto o no que acariciaste la candidatura en Ccs pero las encuestas te desalentaron? El 21/11 en la noche te invito a un café para ver resultados. Así sabremos quien mentía y quien no https://t.co/D3mx4Drqjv

— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) August 21, 2021