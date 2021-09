Un video viral en las redes sociales demuestra el momento que una cosechadora quedó destruida tras su descarga en Puerto Cabello, estado Carabobo.

Se pudo conocer que las maquinarias llegaron el pasado domingo 05 de septiembre al puerto marítimo de la costa carabobeña en el barco FS Ipanema que venía desde La Guaira, después de hacer una escala previa en Curazao.

De acuerdo a la cuenta Anarquía2017 en Instagram, se ve el video que muestra el momento en que la grúa dejó caer a la maquinaria pesada; cayendo al piso y quedando destruida.

Se desconoce sí fue una falla mecánica o las cuerdas de la maquinaria no resistió al momento de alzar el artefacto; por ende la cosechadora queda destruida tras caerse en el puerto.

Más temprano, las autoridades locales de Puerto Cabello habían subido una imagen que mostraban las cosechadoras en el barco antes de que fueran descargadas.

Here is another angle of the incident. pic.twitter.com/a0BwFX6Zil

— CNW (@ConflictsW) September 7, 2021