El autor del crimen de Crisbelis Sarmiento fue juzgado y tendrá que pagar una condena de 30 años. Jesús Alcalá Romero esta semana asistió a la audiencia preliminar en Anzoátegui, donde admitió haber abusado de la joven, además de quitarle la vida y enterrarla.

Alcalá dijo estar bajo los efectos del alcohol y las drogas cuando cometió el abominable hecho. La muchacha se había graduado de TSU en administración de empresas y había conocido al su agresor en la red social Facebook.

Había acordado en verse en un sitio para compartir, sin saber que esta sería la última vez que salía de su casa con vida. Alcalá no mostró signos de arrepentimiento en la presentación ante la justicia; no lloró y se mostró sereno. «Hay asesinos que nacen y otros que se hacen, pero él se mantuvo fuerte, no mostró ningún signo de tristeza, ni arrepentimiento, no lloró»; dijo el abogado acusador José Santoyo.

El crimen conmocionó a la opinión pública nacional ya que la joven Sarmiento estuvo desaparecida varios días; hasta que dieron con Alcalá y este contó lo sucedido a partir de allí empezaron las investigaciones.

Este caso de la joven asesinada se unió a los que se han cometido en los últimos tres años. Los femicidios han copado la escena en el país; este ocurrido en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

Crimen de Crisbelis Sarmiento

Alcalá había utilizado un nombre falso en la red social Facebook, allí se identificaba como Alejandro Ferrer. Había enterrado a la joven en la casa de los abuelos para despistar a las autoridades el 10 de abril.

Las autoridades al iniciar las investigaciones encontraron el cadáver de Sarmiento con una data de cuatro días de fallecida. El abogado acusador destacó que el caso de la joven asesinada le recordó al caso Mamera; o al de Dorángel Vargas.

