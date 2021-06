Critican a Irrael Gómez tras publicar video sobre el «orgullo heterosexual»

Este lunes 28 de junio, se celebraba Día del Orgullo GLBTIQ y el influencer venezolano Irrael Gómez publicó un video en su cuenta Instagram pero enarbolando el «orgullo heterosexual»; lo cual acarreó duras crítica.

Tras su publicación centenares de internautas rechazaron el video y lo calificaron como homofóbico. En el material audiovisual se ve a Gómez conversando con otro hombre su opinión sobre Día del Orgullo GLBTIQ+; por esta razón critican a Irrael Gómez por orgullo heterosexual.

Durante la conversación con el amigo, el famoso influencer detalló que le «perturba un poco» es que los miembros de la comunidad «quieren que respeten los derechos de que soy igual, pero también pertenezco a algo a lo que tú no perteneces. Por qué tiene que haber una bandera del orgullo gay, todos somos iguales, por qué tiene que haber eso de quiero ser igual, pero me comporto diferente».

Critican a Irrael Gómez por orgullo heterosexual

Además, añadió que «Qué buena palabra, venganza, es como que los judíos utilicen una cruz, si hay libertad hay libertad y punto, no tengo que celebrar un día de que es mío y tuyo no, yo me siento excluido, debería existir entonces el día del orgullo heterosexual, pero me parece una super ridiculez. Es una inclusión excluyente, es decir, quiero que me incluyas, pero los excluyo».

El material audiovisual posteado en las redes sociales no pasó desapercibido entre sus seguidores; por ende en la red social Twitter muchos usuarios cuestionaron los comentarios de Gómez. De hecho, uno alegó que es «una razón más para seguir luchando. Su ignorancia y odio no nos detendrá».

