Con los choques Liverpool-Real Madrid y Bayern Munich-París Saint Germain (PSG) como los más atractivos, este viernes quedaron definidos los cruces para los Cuartos de Final de la Champions League.

El torneo, realizado en Nyon, Suiza, arrojó los choques de cada llave donde el primer duelo se medirán Manchester City y Borussia Dortmund. En segunda instancia, el Porto se medirá ante el Chelsea.

Las dos últimas llaves revivirán dos de las tres últimas finales disputadas: Bayern Múnich se enfrentará al PSG luego de que los bávaros se llevaran el trofeo la temporada anterior tras una victoria por 1-0; mientras que Real Madrid se medirá ante el Liverpool, a quien derrotó 3-1 en la final del 2018.

Los juegos de ida de los Cuartos de Final se efectuarán el 6 y 7 de abril para que el 13 y 14 del mismo mes se jueguen los duelos de vuelta.

