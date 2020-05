View this post on Instagram

Lamentamos la pérdida física del detective Joxcy Alejandro Atencio Aparecio (28), quien perdió la vida en el sector Vista Alegre, parroquia Aguas Caliente del estado Carabobo, cuando fue interceptado por varios delincuentes que lo querían despojar de su vehículo moto y se resistió al robo. Fuerza a sus familiares y amigos. Buscaremos a los responsables sin descanso alguno. #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos