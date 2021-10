Este martes 19 de octubre, el exlíder de las extintas FARC, Rodrigo Granda, fue detenido a su llegada a Ciudad de México, según confirmaron a Efe fuentes oficiales.

Se le conoce por su seudónimo Ricardo Téllez, cuando fue guerrillero y fue conocido como el “canciller” de las FARC durante su época como integrante de la guerrilla.

Pero, Granda viajó a México porque fue invitado por el Partido del Trabajo (PT) para asistir al seminario internacional “Los Partidos y una nueva sociedad” que se celebrará el 21, 22 y 23 de octubre, para representar al Partido Comunes de Colombia junto con Rodrigo Londoño.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, Rodrigo Granda fue detenido. «El día de hoy arribamos a Ciudad de México a las 12 del día y esta es la hora 20.15 horas (01.15 GMT del miércoles) en que Rodrigo Granda no ha podido ingresar a Ciudad de México, realmente yo no sé qué pasó, no quiero presumir cosas, ni especular, llamó a la comunidad internacional a que estén pendientes de la seguridad y el estado de Rodrigo Granda», informó Londoño en un video publicado desde México en su cuenta de Twitter.