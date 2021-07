El presidente Miguel Díaz Canel convocó a los seguidores a seguir en las calles; ante las protestas en Cuba. Miles de manifestantes desde este sábado; han estado solicitando mejoras en la calidad de vida como en los servicios.

Es por ello que el mandatario llamó a los seguidores a estar pendientes. Por su parte los manifestantes se han sumado en varios puntos mientras ya hay simpatizantes de la revolución; listos para hacerse sentir y defender al mandatario.

«Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles; y vayan a los lugares donde vayan a ocurrir estas provocaciones». El mandatario hizo el llamado en un mensaje de cadena de radio y televisión.

Los manifestantes se lanzaron a las calles de La Habana como en otras ciudades importantes del país. Hasta ahora ha sido la mayor concentración de manifestantes en el país; luego de 60 años.

Protestas en Cuba se vieron encendidas

Las zonas donde se observaron manifestantes son Matanzas, La Habana además de Pinar del Rio; Santiago de Cuba como también otras zonas del país. Por su parte hay muchos seguidores de Díaz Canel organizando marchas.

«Vamos a las calles, estamos ya en las calles y no vamos a permitir que nadie venga a defender un plan que no es un plan cubano; que no es un plan para la nación cubana. Y que es un plan anexionista. Y a eso es a lo que convocamos a los revolucionarios y a los comunistas de este país», dijo el mandatario a los manifestantes.

Por su parte, siempre que hay estas protestas en Cuba han durado solo unos cuatro días. Ya que los mismos manifestantes se retiran a sus casas. La isla tiene un bloqueo económico que ha estado imperando desde hace décadas.

Pese al bloqueo, incluso a manifestantes el gobierno se ha mantenido activo. Hasta ahora los manifestantes han pedido mejoras en la calidad de vida. Esta misma ha mermado a causa del bloqueo.

