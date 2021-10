Por Marcos Meléndez

En días recientes el hashtag #MaduroRescataLaUCV se hacía viral por la presencia del presidente recorriendo las instalaciones de nuestra máxima casa de estudios.

Enseguida algunas personas comenzaron a decir que eso violentaba la autonomía universitaria. Es importante aclarar que el presidente que violó la autonomía fue Caldera al instalar unos tanques de guerra en el campus para cerrar la universidad.

Maduro, el que supuestamente es burro, no como Caldera que era inteligente, está entrando a la universidad a inspeccionar una serie de obras y trabajos de recuperación que hace el gobierno central debido al estado de abandono en que se encuentra.

¿Autonomía?

Si, para el ejercicio de la docencia, la investigación y extensión. No para que el gobierno mande dinero, se utilice en no sé qué cosa, no rindan cuentas en nombre de la autonomía, dejando los espacios en abandono con la mayor desidia, para luego mandar periodistas y decir que es culpa de Maduro.

Aún con los pocos recursos que administra, Maduro está haciendo lo correcto al proteger las instalaciones de la UCV. No para expropiarlas ni entregarlas a un país extranjero, sino para ABRIR sus puertas al estudio y al trabajo.

En esa misma semana Maduro nombró a Tibisay Lucena como Ministra de Educación Universitaria.

Enseguida el club de «dime lo que sea para yo oponerme» se fue de pico a hablar de la idoneidad de Tibisay.

Luego cuando investigaron más allá de Wikipedia y el rincón del vago, se enteraron de que Tibi es Socióloga graduada en la UCV y Philosophy Doctor egresada de la Universidad New School for Social Resesrch en Nueva York.

Doctorado que se ganó estudiando. No como la Doctora García Arocha que es doctora porque siendo presidenta del Consejo Universitario de mi amada UCV se otorgó a sí misma un doctorado Honoris Causa para felicitarse a sí misma por los méritos que ella misma evaluó. ¿Sabían eso?

Ella dice que el doctorado se lo otorgó la UCV pero, que ella sea la rectora, no tiene nada que ver.

Sin duda es un *Horroris Causa* académicamente hablando.

Ahora bien, sin dejar de agradecerle y felicitar al Ministro saliente César Trompiz, que en honor a la verdad gobernó esa cartera en el momento de la más dura crisis para atender sobre todo al estudiantado que jamás abandonó, es motivo de alegría para mí Felicitar y agradecer al Presidente Nicolás Maduro por la acción que realiza en las instalaciones de la UCV y por el nombramiento de una mujer de la talla de Tibisay Lucena al frente de educación universitaria. Esa decisión sí merece Honoris Causa.

¡Que Vivan las mujeres!

@marcosmelendezm