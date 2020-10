Dodgers de Los Ángeles por el título la noche del martes luego de superar a los Rays la noche del domingo 4-2. Luego de superar el encuentro del sábado el elenco angelino se sobró buscando carreras desde el primer tramo.

No hubo lamentos, tampoco pensamientos en la derrota sufrida el sábado. El domingo atacaron temprano y sin da mucho chance a los Rays. Dos carreras colgó el elenco angelino en la primera entrada. Dodgers de Los Ángeles por el título el martes.

El objetivo del elenco angelino era atacar y lo hizo en la segunda con un cuadrangular. Joc Pederson soltó un batazo de vuelta completa en la segunda para colocar el juego 3-0. Mientras en el tercero los Rays se acercaron.

Clayton Kershaw estuvo por espacio de cinco entradas con dos tercios pero lo sacaron cuando quería seguir lanzando. El serpentinero angelino permitió dos carreras con cinco hits, además de dos boletos y seis ponches.

With his 206th strikeout, @ClaytonKersh22 now has the most strikeouts in #postseason history. pic.twitter.com/2P9VHGukAb

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 26, 2020