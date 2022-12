Compartir

La Esfera de Soto resalta en estas efemérides del 8 de diciembre, esta obra está al este de la Gran Caracas y fue inaugurada en 1996. El maestro Jesús Soto diseñó la misma y que a su vez es una referencia cultural y arquitectónica de la capital.

Un día como hoy se libró la Batalla de San Marcos cerca de Calabozo en el estado Guárico en el año 1813. La misma está enmarcada en el proceso independentista de nuestro país y se calcula que dejó 200 fallecidos en combate.

El Cacique Guaicaipuro nació un día como hoy en el año 1530, es considerado el jefe de varias tribus. Por otro lado, es venerado por las cortes esotéricas del país y recientemente una vía de Caracas lleva su nombre.

Lenny Yochim, lanzador de Leones del Caracas propinaba un no hit no run al Magallanes en el estadio de la UCV. Es el primer no hitter que se lanzó en la pelota nacional, el juego terminó 3×0 en 1955.

Nace Vicente Emilio Sojo (1887), Educador y compositor venezolano. Muere Jimmy Angel (1956), Explorador y aviador estadounidense, a quien se le atribuye la noticia de la existencia del Salto Ángel en Venezuela.

Efemérides del 8 de diciembre

William H. Phelps, empresario estadounidense y explorador murió un día como hoy en 1965. Se convirtió en cartógrafo, y estudió además ríos como montañas de Venezuela para darlo a conocer al mundo.

John Lennon en el año 1980 falleció un día como hoy, era activista, artista, cantante y fundador de Los Beatles. La Gran Muralla China es declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (1987).

Se crea la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR (2004). El presidente Hugo Chávez realiza su última aparición en público (2012). Además es el Día del Bartender y Día de la Inmaculada Concepción.

