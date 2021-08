Rory Enrique Conde cuando nació en Colombia no pensó que sus abusos lo convertirían en El Estrangulador de la Calle Ocho. Vino al mundo el 14 de junio de 1965 y desde pequeño lo llevaron a Estados Unidos; buscándole un mejor futuro.

Pero los abusos de su padre y la pareja de este convirtieron a Rory en una persona ofensiva. Dejó la escuela para dedicarse a la calle, vivir con las personas del mal vivir y explorar ese mundo; ya en su adolescencia estaba enfermo de maldad.

En el año 1987 se enamoró perdidamente de Carla Bodden la cual tenía 15 años; Rory creyó que aquello podía encaminarlo a un mejor vivir pero no fue así. Los celos y la violencia sorprendieron en aquel hogar; dejando en él una huella imborrable.

Ya para 1992 Rory sostiene una pelea doméstica con su esposa la cual se convierte en un pleito legal. En 1994 las leyes le prohibieron acercarse a su esposa y a sus hijos; luego de la amenaza por celos que este le hiciera.

El Estrangulador de la Calle Ocho en Miami

Pero Rory en 1994 se había convertido en una persona violenta, guardaba mucho rencor y quería vengarse. Una mujer transexual se convirtió en su primera víctima; la asesinó al descubrir que no era una dama de la noche.

El asesinato a Lázaro Comesaña (mujer transexual) lo hizo la persona buscada por las autoridades. Rory en su rebeldía quiso vengarse de la policía y traerle más problemas; y un mes después asesinaba a otra mujer, Elisa Martínez.

Le pagó a la dama para que se fueran a un momento de pasión y luego de eso la dejaba sin vida. La policía comenzó a buscar a Rory, dejaba pistas confusas y escritos en la escena del crimen; desafiando a las autoridades de Miami.

En Noviembre de ese año casi un mes después Rory asesinó a otra prostituta, Charity Nava. Dejando en una de las paredes donde encontraron a la mujer lo siguiente: See if you can catch me; (Mira si puedes atraparme).

La policía llegó a reunir más de cuatro mil pistas en apenas meses pero mucha gente truncaba las averiguaciones. Por otro lado, en las emisoras de radio decían quien era El Estrangulador de la Calle Ocho; pero eran sospechas sin sentido.

Más víctimas

Rory en su mente macabra y en su vida de escondites, lentes, y hoteles baratos, pagaba por noche; sin dar identidad. No lo perturbaba nada y solo quería cobrar una venganza de su pasado; como si alguien tuviera la culpa de aquello.

Noviembre, diciembre y enero cobró tres víctimas más ellas fueron Wanda Crawford además de Nicole Schneider; y Rhonna Dunn esta asesinada en 1995. Desde allí la pista comenzó a tejer la pista para atrapar a Rory.

La última víctima se salvó

Miami estaba convulso y Rory seguía en sus andanzas, haciendo trabajos eventuales en algunas casas. Se cuidaba mucho de las cosas que hacía e incluso de cómo trataba a la gente; de esa manera no podían descubrirlo.

Pero a finales de 1995 Rory se dejó llevar por los encantos de Gloria Maestre a la cual quiso asesinar; luego de torturarla y violarla, pero esta fingió estar muerta. Luego de eso ella lo delató y las pruebas de semen lo dejaron al descubierto.

Su semen era igual al encontrado a las otras mujeres asesinadas, Rory lo atraparon en la calle ocho; cuando buscaba a otra prostituta. Actualmente permanece privado de libertad y ruega a Joe Biden; para que no ejecuten la pena de muerte que pesa sobre él.

