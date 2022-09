El receptor de los Rockies de Colorado, Elías Díaz, impuso este viernes una marca personal con siete carreras impulsadas, en la victoria de su equipo 13 carreras por 10 sobre Cascabeles de Arizona.

El criollo comenzó su festival ofensivo en el segundo inning, cuando conectó su octavo cuadrangular de la temporada para remolcar par de carreras. Posteriormente, conectó un sencillo remolcador de una rayita en el cuarto capítulo, colocando la pizarra 4×1.

Díaz got all of this one 👀 pic.twitter.com/O12W46eWn9

— Colorado Rockies (@Rockies) September 10, 2022