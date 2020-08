Enfrentamientos entre manifestantes y policía en Bielorrusia tras elecciones presidenciales

Fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policía en Minsk, Bielorrusia este domingo. Tras elecciones presidenciales, el cual da como victoria Alexánder Lukashenko.

La policía utilizó gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento para dispersar a los manifestantes. Según informó la agencia oficial de noticias rusa Sputnik.

Además se registraron múltiples protestas en las embajadas de Bielorrusia en Rusia, Ucrania y Polonia. En una de las avenidas de la ciudad levantaron una barricada con bidones y otros objetos del mobiliario público.

También, las autoridades utilizaron balas de goma y mangueras. Se informa de la llegada de numerosas ambulancias a las zonas de la ciudad donde se han producido los choques más violentos.

Igualmente, medios internacionales indican que hay protestas en Brest, Gomel, Grodno y Vitebsk. Aunque la líder opositora, Svetlana Tijanóvskaya, había instado a los bielorrusos, a no recurrir a la violencia tras las presidenciales.

Una vez estallaron los enfrentamientos, Tijanóvskaya se dirigió de nuevo a manifestantes y fuerzas de seguridad para frenar la violencia.

Del mismo modo, tras los enfrentamientos entre manifestantes y policía en Bielorrusia; denuncian los comicios como fraudulentos por la oposición. Han llamado a los habitantes de la capital a volver a los colegios electorales para “controlar el recuento de los votos”.

The dramatic video of the crackdown in Minsk. Happening now. pic.twitter.com/LOZb0uRaqx

— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 9, 2020