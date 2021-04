Las repeticiones o escalera de abdominales es un reto cada mes para las personas; sobre todo para los hombres. El estar en forma ha servido de escape en estos meses de cuarentena y donde no puedes salir a ejercitarte.

Pero para muchos es una meta la cual es dura aunque parezca sencilla la intención es ir aumentando; la frecuencia de estos hasta lograr un abdomen plano. Los cuadritos o chocolates es una obsesión de muchas personas; pero tenerlos no es difícil.

No es recomendable hacer una gran cantidad y luego el otro día no aguantar el dolor. La intención es que puedes empezar primero por estirarte; colocarte ropa cómoda y empezar la frecuencia. El no salir a caminar es una de las barreras pero los ejercicios en casa debes de hacerlos.

La escalera de abdominales

Puedes empezar con cinco o siete depende cuanto puedas hacer el primer día; luego al otro día vas sumando la frecuencia. El objetivo es ir poco a poco y tener disciplina sobre todo con los alimentos.

La escalera de abdominales puedes acompañarla de otros ejercicios en casa; entre ellos aeróbicos para tener más movilidad. Lo importante siempre es mover el cuerpo y estar en forma; es lo mejor que puedes hacer por tu salud.

La frecuencia de ejercicios puede ir aumentando según cómo te sientas al realizarlos; lo importante es siempre es cumplir con la meta. No puedes olvidarte de tomar mucha agua; comer sano y estar tranquilo.

Contra el stress y la cuarentena

La cuarentena genera mucho stress, ya que no puedes cumplir las tareas de antes y salir ahora es un riesgo. Es por ello que debes de hacer con mayor frecuencia ejercicios para mantenerte en forma; y lograr de esta manera una buena salud.

Por mes traza una meta de varios abdominales y de esa forma ir aumentando la frecuencia de ejercicios. Recuerda siempre que estar en forma debe ser un hábito de vida; ya que la misma previene el envejecimiento.

