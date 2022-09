Compartir

Diosdado Cabello y el concierto de Olga Tañón son noticia por lo que dijo en su programa Con el Mazo Dando la noche del miércoles. La presentación de la artista será el 1º de octubre en el Poliedro de Caracas.

Recordó Cabello lo que dijo la artista en 2019 «En el 2019 expresó su apoyo al concierto que se realizó en Cúcuta, Colombia. Dijo que Venezuela no merecía tanto sufrimiento. Se acabó el sufrimiento porque ella está aquí», comentó.

Dijo el segundo al mando de la tolda roja que no hay vergüenza de parte de algunos artistas que vienen al país ahora. Resaltó que Maduro sigue siendo el mandatario venezolano y que no ha cambiado.

«No hay vergüenza, no hay una disculpa de que se equivocaron y que no debieron meterse, porque no es su problema, porque ellos lo que hacen es cantar. Nicolás es el presidente Olga, no ha cambiado, y el pueblo venezolano es el mismo», dijo Cabello.

Diosdado Cabello y el concierto de Olga Tañón

Indicó que es un gran golpe a la oposición la presencia de varios cantantes internacionales en Venezuela. Olga llegó el martes al país en horas de la tarde y hoy fue al Poliedro por las pruebas de sonido.

«Lo mismo que dije la vez pasada, esto es un golpe a los escuálidos; a los que pusieron sus esperanzas en que la opinión de cuatro artistas pagados iban a tumbar al gobierno. Y ahora los ven aquí en Venezuela», resaltó.

Es “mentirosa”

Dijo que a Olga hay que cantarle su misma canción “Es mentirosa” refiriéndose al éxito “Mentiroso” de la mujer de fuego. “Les falta coherencia en la vida” y aseveró que muchas veces la plata vence esas cosas. Hay que cantarle su misma canción… es mentirosa».

Expresó en su programa transmitido en Venezolana de Televisión que él quería saludar a Olga cuando llegara. La artista al pisar suelo venezolano fue recibida por todo lo alto en el terminal aéreo de Maiquetía.

«Yo no me enteré a la hora que venía, porque yo quería ir a saludarla, yo quisiera ir a saludarlos a todos. Ojalá me digan la hora que vienen llegando para ir a saludarlos (…) ¿Vas a cantar en la dictadura, en el régimen? ¿No hay nada que celebrar?», insistió.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»