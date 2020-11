Evo Morales regresa a Bolivia tras un año en el exilio

Evo Morales regresa a Bolivia este lunes, después de un año en el exilio que transcurrió gran parte en Argentina.

Morales decidió viajar por tierra desde la ciudad argentina de La Quiaca a la boliviana Villazón.

«Quiero decirles que no dudaba que iba a volver pero no estaba seguro de que iba a ser tan pronto. Es algo histórico, algo inédito, gracias a la unidad del pueblo boliviano y al acompañamiento de muchas autoridades del mundo», manifestó durante el acto de despedida en La Quiaca y en el que estuvo acompañado por el presidente argentino Alberto Fernández.

Asimismo, aseguró que «parte de mi vida queda en Argentina después de once meses, no me sentí abandonado. Hermano Alberto, muchas gracias por acompañarme, por garantizar mi seguridad y sobre todo quiero que sepan que me salvó la vida. Eso nunca lo voy a olvidar».

En su mensaje también agradeció el apoyo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Este lunes, Morales utilizó su cuenta de Twitter para expresar: «Hoy es un día importante en mi vida, volver a mi patria que tanto quiero me llena de alegría«.

Antes de regresar a Bolivia, Morales comenzó su despedida y viajó en avión desde Buenos Aires a Jujuy, una provincia argentina, para visitar a Milagro Sala, una líder social indígena que permanece presa desde hace casi cinco años.

Más tarde, Morales se dirigió a la ciudad argentina de La Quiaca, en donde fue recibido por Fernández, quien regresaba de participar en la toma de posesión de Luis Arce como nuevo mandatario de Bolivia.

Finalmente, la noche del domingo, Fernández y parte de su gabinete le ofrecieron una cena de despedida a Evo Morales y a quien fuera su vicepresidente, Álvaro García Linera.

