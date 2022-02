Un barco petrolero en Nigeria explotó hoy jueves 3 de febrero. La embarcación transportaba dos millones de barriles de crudo y arrasó con toda el área conocida como Campo Ukpokiti; informaron las agencias locales.

El tanquero estaba muy cerca de las costas cuando se escuchó la explosión generando emergencia en el lugar. El Trinity Spirit era uno de los más grandes transportadores de crudo pero hoy se redujo a cenizas.

BREAKING: Trinity Spirit Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) vessel with a capacity to process up to 22K barrels of oil per day, inject up to 40K barrels of water per day and store 2 million barrels of oil, exploded, caught fire and sunk off the coast of #Nigeria. pic.twitter.com/81mEt8OASF

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 3, 2022