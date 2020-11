Para las familias venezolanas ha sido una procesión poder alimentarse, ya que en este año la pobreza ha alcanzado el 73% de los hogares.

Según la organización World Vision Internacional, 7 de cada 10 hogares no tienen suficiente comida para subsistir, debido al empeoramiento de la situación familiar en cuanto a ingresos.

Con el alto costo de la vida, a las familias venezolanas les cuesta poder alimentarse tres veces al día, se ha convertido en una tarea difícil.

De acuerdo al informe de World Vision Internacional, una de las causas es la galopante inflación que ha desalmado con mayor intensidad a los sectores más vulnerables.

Lauro Castillo indicó a un sondeo de VOA que “Yo se lo voy a decir por mi parte: yo soy una persona que aún trabajo, tengo un salario, yo me comía tres comidas, y ahora me como dos, porque no me alcanza el salario para comer tres veces, pero me mantengo así. No todos, pero si la mayoría, actualmente la gente, está pasando hambre”.