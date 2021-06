Floyd Mayweather no demostró su potencial contra Logan Paul

El combate entre Floyd Mayweather, multicampeón en cinco categorías, y el reconocido ‘videoblogger’ Logan Paul, se declaró sin resultado, al ser una exhibición.

Mayweather no demostró su potencial contra Logan Paul. Los fanáticos esperaban que en el cuarto asalto éste cayera a los pies de su contrincante, que se enfrentaron en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Estados Unidos.

Un combate de exhibición que horrorizó a los aficionados más críticos; pues Logan Paul, el boxeador youtuber, aguantó en pie los ocho asaltos a Floyd Mayweather.

Mayweather se ha caracterizado de mantener a raya a su adversario y se divirtió a los 44 años como si hubiese disfrutado de una sesión de gimnasio cualquiera.

De los 213 golpes que tiró Logan, sólo 28, un 13%, llegaron al cuerpo del rival. Como no hubo jueces, no hubo ganador a los puntos. En el escrutinio popular, salieron perdiendo los dos probablemente.

Para los expertos, Logan Paul, 26 años, no es el Tom King de Jack London y no rebaña platos, sino que sube vídeos a You Tube.

«Me ha sorprendido esta noche. Es un buen competidor, aunque evidentemente los pesos pesados son otra cosa», explicó Mayweather.

Por su parte, los usuarios de las redes sociales no les perdonaron a Mayweather y Paul el combate sin resultado. Según ellos, fue aburrido y no cumplió sus expectativas, reaccionando con una ola de memes; ya que Floyd Mayweather no demostró su potencial.

