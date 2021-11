Con una magnitud de 6.3 grados se reportó un sismo en Irán el cual se hizo viral por sus vídeos. Unos camioneros se encontraban al sur de ese país y los pesados vehículos comenzaron a moverse.

Los camiones estuvieron moviéndose en una vía desértica reportaron algunos medios de ese país. Hasta ahora ha sido uno de los movimientos telúricos más fuertes que se han sentido en lo que va de año.

Se pudo conocer que los hombres se detuvieron por sentir un movimiento pero luego vino otra réplica más fuerte. No se han reportado heridos o daños que lamentar en esta parte de ese país.

Dust rising from mountains during the 6.4 #Earthquake in south of #Iran, near Bandar Abbas. pic.twitter.com/3hilv2AGkf

— Sardar Sattar (@SardarSattar) November 14, 2021