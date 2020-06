Este jueves, un fuerte sismo de magnitud 7.4 sacudió las islas de Kermadec, un archipiélago de Nueva Zelanda. Sin que las autoridades hayan informado de daños materiales.

Asimismo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que vigila la actividad sísmica en el mundo; situó el terremoto a 10 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino.

Además, a 686 kilómetros al noreste de Opotiki, la población más cercana, ubicada al norte de la Isla Norte de Nueva Zelanda.

El sistema de mitigación y alerta de tsunamis del Pacífico de la UNESCO / COI manifestó «Olas peligrosas son posibles dentro de los 300 km del epicentro».

Sin embargo, tras estudiar el sismo, la agencia de emergencias de Nueva Zelanda; descartó la alerta de tsunami, pues consideró que el movimiento telúrico, no había tenido más consecuencias.

There is no tsunami threat to New Zealand following the M7.4 SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS earthquake. Based on current information, the initial assessment is that the earthquake is unlikely to have caused a tsunami that will pose a threat to New Zealand.

— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) June 18, 2020