Un futbolista lanzó una brutal patada en la cara a un miembro del equipo contrario, dejándolo tendido en el césped.

El terrible incidente ocurrió el viernes en un partido de la Serie B brasileña, entre el Botafogo y el CRB; disputado en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.

En el minuto 30 de la primera parte, Joao Victor Andrade Caetano, del CRB, lanzó una patada a la cara de Rafael Navarro. El defensa fue expulsado con tarjeta roja.

O zagueiro Caetano acertou um bica no rosto do atacante Rafael Navarro, do Botafogo, o zagueiro do CRB foi expulso. pic.twitter.com/T6Jn71GkB4

