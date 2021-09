Este domingo 5 de septiembre, se gestó un golpe de Estado en Guinea. Desde las 8:00 (hora local) se produjo un tiroteo en los alrededores del palacio presidencial en la capital, Conakri, parece que se trata de las fuerzas especiales del país.

Según las apreciaciones de los más cercanos, el presidente Alpha Condé se encuentra en buen estado de salud y está bajo la protección de su guardia personal. Aunque se rumorea que supuestamente fue detenido por los sublevados.

El teniente coronel Mamady Doumbouya lidera la unidad de élite del Ejército, que está bien entrenada y equipada. Uno de los objetivos del comandante era que las fuerzas especiales fueran autónomas del Ministerio de Defensa.

Por ahora se observa una amplia presencia militar en las calles de la capital guineana y están cercanas al palacio presidencial.

BREAKING NEWS:In what is suspected as a coup,heavy gunfire is heard in Guinea's capital, Conakry.Soldiers are seen patrolling the streets near presidential Palace.

