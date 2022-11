Compartir

Los habitantes de Buenaventura en Los Guayos hicieron varios llamados a las autoridades competentes. Desde hace meses están pidiendo una mejor vialidad para acceder al urbanismo ubicado en Paraparal.

Exigen que los trabajos de bacheo que se hagan sean de buena calidad debido a que estos han quedado inconclusos. Las personas indican que con la temporada lluviosa el asfalto sufrió con el paso de los vehículos.

De igual manera, otro de los llamados es por el alumbrado público el cual está inconcluso y poco a poco se ha ido deteriorando. Piden que el transporte en horas de la noche dure un poco más desde el elevado de la Vivienda Los Guayos.

Habitantes de Buenaventura en Los Guayos y más llamados

Otro de los llamados es por la señal de celulares de las empresas de telefonía los cuales son pésimos en esta zona de Los Guayos. Piden que la misma sea repotenciada debido al alto número de usuarios.

“La señal en la zona de Paraparal municipio los Guayos del estado Carabobo es malísima no entra 4G ni 3G no importa qué tipo de teléfono desde el más inteligente no tiene señal”; dice Hugo Padilla.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»