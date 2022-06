En exclusiva con el medio Primer Impacto, Canela reveló que no la estaba pasando bien y ese fue su principal motivo para hacer una especie de retiro.

«Yo no lo hice con el propósito de despedirme, necesitaba un receso, un tiempo para mí, para re-evaluar (…) Desde que tengo uso de razón estoy aquí sin parar. A veces la ambición te ciega, me desenamoré de la música; del arte porque me sentía perdido y me asusté muchísimo, hasta que llegó un momento que toqué fondo, y muchos pensaron que me podría suicidar», comentó Canela.