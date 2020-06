Jerome Boateng: “Ningún niño en este mundo nace racista”

La muerte del afroestadounidense George Floyd ha generado múltiples reacciones en todos los ámbitos a nivel internacional. Alemania y sus deportistas no podían ser una excepción. El futbolista alemán de origen ghanés Jerome Boateng ofreció en una entrevista a la Deutsche Welle sus puntos de vista respecto al candente tema del racismo.

El defensor del Bayern de Munich y jugador de la selección de fútbol de Alemania considera que la educación es un elemento de vital importancia para erradicar el racismo. “Todo comienza con la educación de los niños. Eso es lo más importante. Ningún niño en este mundo nace racista,” declaró a la DW.

De acuerdo al defensor central, el tema del racismo debe ser estar integrado a un plan de estudios escolar donde se pueda abordar con la seriedad que se requiere. “Es vital que les enseñemos que el racismo no es aceptable y que, si ven a alguien abusado, deben defenderlo y hablar. Eso tiene que comenzar en la escuela. Tiene que ser una parte integral del plan de estudios. Solo así podremos progresar”.

Jerome Boateng sostiene que como fenómeno social, el racismo se encuentra extendido en todas las latitudes, sin embargo, en Estados Unidos se manifiesta de una manera mucho más marcada. “El caso de George Floyd nos muestra cuán extendido está el racismo contra los negros en Estados Unidos y el papel que juegan los prejuicios raciales. Esto me resulta extremadamente molesto, porque a menudo voy a Estados Unidos, y me gusta mucho ese país y su cultura. Pero no es nada nuevo; es algo omnipresente. El racismo está en todas partes, pero es extremo en Estados Unidos”.

Respecto a la situación particular de Alemania, el jugador de origen ghanés admite la presencia de actitudes racistas en la país europeo. “El racismo también es un tema aquí, está muy presente. En los últimos años, hemos visto ataques contra extranjeros y diferentes grupos religiosos en Alemania. Con todo, las cosas están evolucionando en una cierta dirección en la que pienso: alguna vez estuvimos más lejos”.

Desde su experiencia personal, Jerome Boateng afirma haber sufrido experiencias discriminatorias pero sin mayor impacto en su carrera. “Durante mi infancia en Berlín, también tuve experiencias con el racismo, por supuesto. Pero también recuerdo que en el campo de fútbol no importaba de dónde venías o de qué religión eras. Jugábamos iraníes, africanos, turcos, alemanes. Realmente no pensábamos ni hablábamos sobre eso. Se trataba de estar juntos. Creo que Alemania es un país abierto. Personalmente, también he tenido muchas buenas experiencias”.