El experimentado beisbolista Jesús Guzmán informó a través de sus redes sociales que sale de Leones del Caracas; agradeció los momentos que vivió con el equipo melenudo y estaría en conversaciones con otro club,

Destacó el afamado pelotero que tanto defendió la camiseta capitalina que cierra un ciclo de 14 años; desde 2007 aprovechó las oportunidades siendo uno de los mejores bateadores; de esta divisa del beisbol profesional venezolano.

En un mensaje a través de su cuenta en Instagram dijo que uno de los mejores momentos es el de la campaña 2009-2010; cuando ganaron el título ante el equipo de los Navegantes del Magallanes.

“Los últimos 11 años han sido agónicos, desesperantes por el solo hecho de no poder ganar un título desde el 2009-2010. Ese título ha sido lo mejor que me ha pasado en mi carrera, ese título que los años siguientes no llego nunca más; esa es mi única frustración dentro de la cueva”; dijo el pelotero que dejó claro su salida del club caraquista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jesusguzman84 (@jesusguzman84)

Jesús Guzmán dijo que es un problema con la gerencia

Destacó el pelotero que es un problema con la gerencia del club y no se va por un problema de salud. En la actualidad es una pieza apetecible para cualquier equipo por su experiencia como por su bateo.

“La vida continúa y gracias a Dios. No es un problema de salud, es un problema de negocios el cual entiendo a plenitud, el equipo cuenta este año con muchos jóvenes; que necesitan abrirse camino y ojalá aprendan y entiendan lo que significa estar con los leones del Caracas”.

Uno de los mejores años con el equipo capitalino fue lo hecho en la campaña 2008-2009; en esa campaña el pelotero escribió un récord en el equipo y la liga al impulsar un total de 67 carreras.

Sigue leyendo ahora en nuestro portal:Llegaron los importados de Magallanes y activan combos y entradas para los juegos