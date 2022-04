Mucha preocupación ha generado un Joe Biden desorientado luego de dar un largo discurso en la Universidad de Carolina del Norte. El mandatario al terminar colocó su mano como si tuviera en frente a una persona.

Luego comenzó a ver para los lados buscando a alguien, se retiró del lugar entre los aplausos y preocupación de los presentes. A pesar de que el gesto lo han tomado como burla, parece que el presidente no está bien de salud.

Tiene una extensa jornada de trabajo, poco descanso y hay que recordar la edad que tiene el mandatario de Estados Unidos. Hubo titulares de prensa que colocaron que Biden le dio la mano a un amigo imaginario.

Biden just finished his speech and shook hands with nobody pic.twitter.com/XLndAZcHiD

— Daily Wire (@realDailyWire) April 14, 2022