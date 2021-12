Compartir

















Uan joven que formó parte la selección nacional de waterpolo, Geisy Natalia Lozano Domínguez, denunció que sufrió abusos psicológicos, físicos y sexuales de Rosalbo Verastegui, entrenador de la selección nacional de natación y del Club Centro de Natación Caracas.

En una carta a la opinión pública la joven de 25 años indicó que perteneció al club entre los años 2000 y 2012, al cual llegó con cuatro años edad. «El señor conocía a mi familia desde un par de años atrás ya que mi hermano ya asistía a clases de natación», indicó.

«Con el tiempo se volvió más cercano a mi familia con la intención de ayudarnos económicamente y con recursos; ya que mis padres de procedencia humilde no se daban abasto con los gastos de los materiales de entrenamiento y los viajes de competencia, que resultan bastante costosos», agregó.

Lozano indicó que ayudar y su buena reputación resultaron la forma de acercarse a sus víctimas.

«En mi caso los abusos comenzaron cuando tenía alrededor de seis años cuando me llevaba a su casa ubicada en el barrio de Antímano. En la misma procedía a desnudarme y llevarme al baño con la excusa que me bañaría, por lo tanto, tocaba todas mis partes», explicó.

Lozano continuó señalando que los abusos no solo se volvieron físicos: «Al vivir conmigo sabía de mi mala comunicación con mis padres, del cual se aprovechaba para decirme que mis padres no me querían, que yo solo contaba con él y que no tenía a nadie más que se preocupara por mí, más que él».

Detalló que mientras le masajeaba, aprovechaba de tocarle los senos y pasar sus manos cerca de sus partes íntimas.

«Los abusos pararon cuando tenía alrededor de 14 años de edad, cuando ya estaba un poco más consciente de la situación, cosa que me incomodaba y causaba rabia», manifestó.

Lozano indicó que, a los 16 años de edad, finalmente logró cambiar de deporte, «y así cortar toda relación alguna con él». Agregó asimismo que Verastegui intento contactarla muchas veces, sin recibir respuesta alguna. «Con esta carta pretendo llamar a la consciencia que no todo aquel que se pinta como un ángel lo es», señaló.

«Los abusos y la explotación infantil actualmente están más cotidianos de lo que debería. Llamo a todos los organismos públicos que tomen medidas para evitar que estos abusos sigan pasando», agregó.

Lozano indicó que su silencio no sabría explicarlo. «Solo las víctimas de abusos sabemos lo que se sufre y el peso de llevar esa cruz impuesta por gente enferma», aseguró.

Indicó que cuenta su historia con la finalidad de que se proteja a la juventud y a los inocentes. «Llamo a la sociedad y a los encargados de realizar justicia que tomen medidas para evitar que estos abusos sigan pasando, que estén atentos a las actitudes de los niños y tomen el tiempo de escucharlos y preguntarles qué sucede», concluyó.

