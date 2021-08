La sextorsión puede empezar de la nada como un simple juego de infidelidad el cual puede dejarte muy mal. En este juego no escapan ni mujeres ni hombres y el mismo puede empezar por dar confianza; las personas confían en quien le escribe del otro lado del teléfono.

El anzuelo lanzado es muy sencillo, puede ser una muchacha bien bonita o un hombre bien parecido; este delito ha sido uno de los que más se ha generado por redes sociales WhatsAPP; dejando mal a las parejas.

Todo comienza como un juego de confianza entre un hombre y una mujer; si la conversación va tomando un tinte romántico mucho mejor; las personas que lanzaron el anzuelo saben que van a lograr el objetivo.

Luego de que este muerda el anzuelo y crea en palabras de amor, mucha sensualidad y amor; se llevara su gran sorpresa. Más si esa persona le ha pedido fotos y estos se le han concedido sin problemas; no importa si eres hombre o mujer el objetivo es el dinero.

Ya luego de una semana de juegos y de querer conocer a esa mujer o a ese hombre del celular; te llevas la sorpresa, un tercero aparece. Este muchas veces afirma ser la pareja de esa persona; y quiere hacer la conversación pública.

Sextorsión y el juego prohibido

Luego de tener fotos, conversaciones prohibidas entre otros datos comienza a pedir dinero. Y es cuando debes ir de inmediato a colocar la denuncia. Muchas personas caen fácilmente en estos juegos; el delito se puede vestir de hombre o de mujer.

En lo que va de año son varias las denuncias de las personas que han sido víctima de esta extorsión sexual. Estas personas tienen técnicas rápidas para ganarse tu confianza ; y buscar quedarse con tu dinero.

Recomendaciones: no sigas el juego a mensajes desconocidos, no des mucho de tus datos; menos conceder fotos a una persona que no conozcas, sea hombre o sea mujer; y mucho menos dar tus redes sociales.

Sigue leyendo ahora en nuestro portal:MP detuvo a banda dedicada al desvalijamiento de vehículos en Carabobo