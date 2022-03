Compartir

Laser Airlines suspende, de manera temporal, la ruta Caracas – Cancún a partir del 24 de marzo.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, informó que las operaciones aéreas programadas para el 3, 10 y 17 de marzo se mantienen totalmente operativos.

La compañía planteó dos alternativas a los pasajeros afectados por esta medida.

En primer lugar, se ofreció a cambiar el boleto hacia cualquiera de los destinos disponibles sin pago de penalidad. «Aplicará diferencia de tarifa según el caso», subrayó.

Y, en segundo lugar, entregar una nota de crédito transferible con una validez de un año a partir de su fecha de emisión.

Laser suspende ruta Caracas Cancún

No aclaró la razón por la que suspenderá de manera temporal sus operaciones ni manifestó cuándo se restablecería la ruta entre Caracas-Cancún.

Información importante: Ruta Cancún 🇲🇽 pic.twitter.com/WfEBiGJUZg — Laser Airlines (@laserairlines) March 2, 2022

Algunas personas manifestaron su molestia en la red social:

«Para los que necesitamos viajar en esa fecha por compromisos obligatorios, exigimos el reintegro del dinero en su totalidad para poder viajar con otra aerolinea. Es una falta de respeto que te digan que te van a dar una nota de crédito«, dijo una usuaria.

«Es inaceptable que el reembolso no esté contemplado en sus opciones. La cancelación de los vuelos lo hacen ustedes cómo aerolínea, no es culpa del pasajero, por lo que me parece una falta de respeto. De igual forma está pasando con rutaca y no le importa en lo absoluto», comentó otra persona en la publicación de la compañía.

Noticias24 Carabobo

También puedes leer: Consejo Universitario de la UCV aprobó regreso a clases presenciales

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»