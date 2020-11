MLB: Kyle Lewis y Devin Williams se llevaron el Novato del Año

Los peloteros Kyle Lewis y Devin Williams resultaron los ganadores al premio Jackie Robinson como Novato del Año de la MLB en sus respectivas ligas, anunció el lunes la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).

Lewis, jardinero de los Marineros de Seattle, se llevó la distinción en la Liga Americana de forma unánime tras batear .262 con 11 jonrones, cinco robos, 28 empujadas, .801 de OPS y 1.4 WAR en la temporada recortada a 60 partidos.

Pese a un notable bajón en septiembre, Lewis encabezó a los debutantes del joven circuito en apariciones (242), carreras (37), boletos (34), bases totales (90) y jonrones.

Por su parte Williams, relevista de los Cerveceros de Milwaukee, se llevó los honores en la Liga Nacional gracias a su marca de 4-1, efectividad de 0.33 y 53 ponches en 27 innings.

Williams ponchó un promedio de 18 ponches por cada nueve entradas. La única carrera que le anotaron se produjo por un jonrón, en su segunda aparición de la temporada (el 27 de julio), frente a los Piratas de Pittsburg.

Durante la Serie Mundial, la oficina del comisionado nombró a Williams como el ganador del Premio Trevor Hoffman al mejor relevista de la Liga Nacional. Se convirtió en el primer novato y el primer lanzador que gana el premio sin conseguir un salvamento en la temporada.

No Rookie of the Year has had stuff this nasty since Henry Rowengartner. pic.twitter.com/l4vkmsH6E1

— MLB (@MLB) November 9, 2020