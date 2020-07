Muchos creen que el llamado “hombre más peligroso del mundo” ya estaba al tanto de su condición. La arrogancia de su histrión de reality, sus vanidosos cameo en el cine y su ira administrada fueron pistas. Sin embargo la sobrina del presidente Donald Trump tuvo que publicar un libro para que el mundo lo supiera.

Mary L. Trump guardó una colección interesante de peyorativos para usarlos en lo que fue un best-seller anticipado. Vendió casi un millón de copias al final de su primer día de oferta. Se mantiene firmemente en lo más alto de la lista de Premium de Amazon. Al parecer pocos casos hay sobre un producto editorial que explaye en insultos contra el inquilino de la Casa Blanca. El hombre más peligroso del mundo ha tenido que aguantarse.

Puedes leer: ¡Chanfle! El Señor Barriga no cobra la renta ahora vende saludos

No creemos que a alguien en el planeta este material editorial lo haya tomado desprevenido. Por si la dudas escribimos de “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man”. Un libro de la sobrina del Presidente de los Estados Unidos, escrito con un resentimiento declarado.

El hombre más peligroso del mundo

Los casi un millón de ejemplares en un día fue un nuevo récord para la casa editorial Simon & Schuster.

El libro describe a Fred Trump, padre de Donald Trump como un matón sociópata. Ella es hija de su hermano mayor Fred Jr. Él murió perdido en el alcohol y sin la ayuda de su familia. El padre de Donald Trump, según el relato, fue quien acuño al que está hoy en la Casa Blanca. Un hombre que de acuerdo a Mary Trump es inconveniente para la dirección de la nación.

Mary Trump ha dado numerosas entrevistas esta semana después de ser liberada de una orden de restricción temporal.

En una entrevista con el Washington Post describió al presidente como «claramente racista». Lo relacionó con el «antisemitismo instintivo, un racismo instintivo» de su familia.

«Al crecer, era normal oírles usar la palabra con «n» o expresiones antisemitas», dijo al Post.

No debería haber sorpresas

Durante una entrevista con Rachel Maddow la escritora dijo ser testigo directo del uso de lenguaje racista de Donald Trump. Cuando le preguntaron si el hombre más peligroso del mundo era racista y antisemitas lo confirmó. «Por supuesto que lo es. Y no creo que eso deba sorprender a nadie, dado lo virulentamente racista que es hoy en día».

En Good Morning America de la ABC esta semana, Mary Trump pidió que Donald Trump renunciara a la presidencia. Dijo que era incapaz de hacer el trabajo.

En el segundo segmento de la entrevista, Mary Trump dijo que su padre y su tío Donald no estaban unidos. También dijo que creía que Maryann Trump Barry, la hermana mayor del presidente, no creía que Donald fuera o debiera ser presidente, antes de que ganara las elecciones de 2016 en una sorprendente victoria sobre Hillary Clinton.

El hombre más peligros del mundo sorprendió a la familia. Su hermana no creía que llegaría a la presidencia de los Estados Unidos. “Es un hombre sin principios y nadie votaría por él”, aseguró Maryann Trump Barry. Ella estaba horrorizada por el abrazo evangélico blanco porque sabía que él no tenía convicciones profundas sobre la religión de una manera u otra y consideró ir a la iglesia como una operación fotográfica.»

Puedes leer: Mercados municipales en Valencia estarán cerrados por la cuarentena radical

Maryann Trump Barry era una jueza federal que se jubiló en 2019, poniendo así fin a una investigación sobre planes fiscales supuestamente fraudulentos. Mary Trump recordó que cuando ella, su tía y otros miembros de su familia estuvieron en la Casa Blanca para visitar al presidente en abril de 2017, Maryann contó una vieja historia familiar sobre Fred Jr. a los 14 años que arrojó un tazón de puré de papa en la cabeza de su hermano Donald, que entonces tenía siete años, porque estaba acosando a su hermano menor, Robert.

«Sabemos que no le gusta la historia, así que fue una pequeña excavación», dijo Mary Trump.