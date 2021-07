Las lluvias en China han causado 12 muertos y más de 100 mil evacuados en la provincia central de Henan, colocando a la capital Zhengzhou, en el máximo nivel de alerta.

Por primera vez los torrenciales aguaceros se han considerado “históricos” pues colocaron a las autoridades en el máximo nivel de alerta; ya que más de 144.000 personas se vieron afectadas por las lluvias.

En Zhengzhou cayó 457,5 milímetros en 24 horas, un récord en los registros. Lo cual, provocó que la provincia fuese colocada en alerta roja a causa de las fuertes precipitaciones.

Puedes leer: ¡Logrado! Jeff Bezos realizó viaje al espacio con Blue Origin

Los medios de comunicación mostraron al mundo las calles sumergidas, las personas en el metro fueron evacuadas, pues el agua les llegaba a los hombros. Mientras que, otros vehículos estuvieron sumergidos bajo el agua.

Las imágenes apuntan que en el sistema del subterráneo se trató de algo relativamente repentino, porque todavía había pasajeros en las estaciones y muchos quedaron anegados.

Las fuertes precipitaciones fueron evaluadas por los servicios meteorológicos de Zhengzhou como las más fuertes en un día, desde hace 60 años.

BREAKING – Heavy rain pounded the central Chinese province of Henan, bursting the banks of major rivers, flooding the streets of a dozen cities including Zhengzhou and trapping subway passengers waist-high in floodwaters pic.twitter.com/JSxYhz1k5a

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 20, 2021