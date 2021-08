El pasado jueves localizaron sin vida a una mujer venezolana en la habitación de un hotel, ubicado en Medellín, Colombia. La víctima quedó identificada como Karla Yoneidy Martini Vielma de 29 años de edad.

El suceso se registró sobre las 10 de la mañana, en la carrera 51 del sector conocido como San Benito. Específicamente este lugar está ubicado en el barrio Villa Nueva en jurisdicción de La Candelaria- comuna 10 de Medellín.

Según reportaron los medios de la ciudad, se conoce que la mujer ingresó al establecimiento comercial en compañía de un hombre el pasado martes 10 de agosto.

La pareja se hospedó en el sitio y en horas de la tarde del miércoles el hombre salió solo del hotel y no regresó nuevamente.

En horas de la mañana del pasado jueves al ver que el sujeto no regresaba y la mujer no salía de la habitación, los trabajadores del sitio decidieron indagar si se encontraba bien. Al no recibir respuesta de la fémina, ingresaron a la habitación y la hallaron a la venezolana sin vida.

La mujer estaba muerta sobre la cama según detalló el reporte del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia – SISC de Medellín. La venezolana presentó politraumatismos, golpes en el cráneo y surco de presión en el cuello.

Con el crimen de Karla Yoneidy ascendió a 22 la cifra de mujeres asesinadas en Medellín en lo que va de 2021.

