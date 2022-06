Compartir

El nuevo look de Osmel Sousa despertó la polémica la noche de hoy y el vídeo enseguida fue viral en la red social de la “camarita”. Y es que el “zar de la belleza” como es conocido el cubano venezolano se pintó el cabello.

Pero el mismo colocó en su cuenta de Instagram que no sabe si el mismo es azul o verde. Los internautas le dijeron a Osmel que si era fanático de Karol G; otros le preguntaron que le había pasado en el cabello.

Por su parte el mismo en la grabación dijo: “chicos aquí está el resultado si les gusta ok… y si no… porque ya no se puede cambiar”. Las personas le dijeron que no les gustaba el look y que volviera a tenerlo como antes.

Osmel quien en su cuenta de más de un millón de seguidores le dieron el “like” esperado a la publicación; mientras que otros le dijeron que si iba a ir al Miss Venezuela o no. Otros le comentaron que esa pintura es temporal.

Look de Osmel Sousa y los comentarios

Las personas le piden a Osmel que regrese a dirigir el Miss Venezuela pero este no contesta a esas preguntas. Por ahora, sigue siendo noticia gracias a su color del cabello.

