Los superalimentos no vienen en envases especiales o llamativos los mismos son naturales; y estos no deben de faltar en tu dieta diaria. Estos son conocidos y hasta los has consumido.

Luego de casi cuatro décadas donde la comida chatarra busca dominar al mundo por el sabor y la publicidad; te recomendamos que revises tu dieta y puedes ir al mercado a comprarlos. Estos te harán bien a ti como a tu familia.

El aguacate es considerado uno de ellos, este ofrece numerosos beneficios para tu salud y contiene grasa monoinsaturada; es decir se quema para que de esta manera obtengas energía. Además de eso es una bomba de vitaminas como en fibra, potasio y mucho más.

Es rico en la llamada “grasa buena” reduce el colesterol, aparte de blindarte ante accidentes cerebrovasculares. Mucho se ha hablado que no debes comerlo, todo lo contrario si lo puedes hacer semanalmente mejor.

El té verde no debería de faltar en tu día, es especial por ayudarte a perder grasa además de que es cardioprotector y neuroprotector. Esta bebida te ayudará a estar mucho mejor, expertos afirman que mejora el ánimo; además de que mantiene tu estado de alerta.

Los superalimentos, estos pueden ayudarte

Los vegetales verdes pueden ayudarte, por nombrar algunos como el berro, acelga, espinaca, brócoli, entre otros; no pueden faltar en tu dieta diaria. Al ingerirlos estás dando a tu cuerpo magnesio, calcio, potasio, hierro, manganeso, y muchas vitaminas.

A cualquier hora son indispensables para el organismo, por supuesto aquellas personas que sufren del estómago pueden consultar al médico. Se recomienda incluirlos en la dieta mediante ensaladas y platos especiales.

Chocolate negro para el postre, busca siempre el chocolate negro y evita el que esté ligado con leche. Este aporta nutrientes básicos para tu organismo, a la hora de un postre nada como un buen trozo de chocolate.

Pescado al menos una vez a la semana; el pescado es uno de los que no debe faltar en tu dieta. Hoy por hoy es una fuente extraordinaria de vitamina E. Contiene mucha fibra y es carne blanca la cual debes consumir regularmente.

