Luis Arráez continuó este sábado con su paso demoledor en las Grandes Ligas, al comandar el triunfo de Mellizos de Minnesota seis carreras por cinco sobre Rays de Tampa Bay.

El actual líder de batea en las Mayores conectó tres imparables, entre ellos el primer Grand Slam de su carrera (tercer cuadrangular de la temporada), con el cual dio a su equipo una ventaja que luego no perderían.

Luis Arraez is the 97th different #MNTwins player to hit a grand slam.

Harmon Killebrew hit ten, which is the most in franchise history. pic.twitter.com/Lb4VnFR0Fa

