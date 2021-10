El youtuber mexicano Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica relató, este viernes, cómo fue detenido por las autoridades en su segundo viaje a Venezuela, cuando decidió grabar en la Cota 905, en la ciudad de Caracas.

A través de su canal de YouTube, explicó por qué fue detenido y destacó que jamás se imaginó que ese sería parte de su trayectoria en el país suramericano.

Detalló que “Comprendo que este video traerá mucha polémica y abrirá mucho debate, pero considero que es importante que yo cuente mi experiencia, pues es un suceso que puede ser interpretado de muchas maneras y que forma parte de mi experiencia por Venezuela (…) Lo que les voy a contar no cambia para nada mi experiencia por el territorio venezolano”.

Según Luis Villar, fue retenido por los cuerpos de seguridad como una medida de protección en su visita por la barriada caraqueña. “Las autoridades actuaron por varias razones, pero una de ellas fue, sin duda, para cuidarme y mantenerme seguro”.

Contó que fue su responsabilidad, pues “Soy completamente responsable de haber ido al lugar donde fui detenido. Fue mi culpa por no haber investigado lo suficiente antes de acudir (…) Estuve detenido un lapso de tres a cuatro horas”.

Simplemente quería grabar La Cota 905

El youtuber mexicano comentó que durante su estadía en Venezuela, muchas personas le comentaron por qué no grababa desde la populosa barriada La Cota 905; lo cual le pareció una gran idea. Sin imaginarse que le esperaría.

En su relato, describió que se dirigió a La Cota 905 para grabar alguna toma. Nunca se imaginó que la zona estaba custodiada por militares. “Yo no sabía y, sinceramente, no tenía idea que no se podía entrar a la Cota 905 ni con una cámara”, acotó.

Describió que durante el rodaje, un motorizado lo interceptó y le exigió saber por qué estaba grabando. A pesar de explicar que se trataba de un documental, fue obligado a bajarse del vehículo.

En resumidas cuentas, Luisito Comunica relató cómo fue detenido en Venezuela. Dice que, “Cuando otros policías empiezan a ver que nos ha detenido una moto, se alteró todo, y empecé a ver cómo venían hacia nosotros como 10 o 15 agentes con armadas. En eso, no sé qué sucedió, mi teoría fue que uno de los policías me reconoció y pensó que esto se podía ver mal públicamente”.

Según el influencer, un policía ordenó el retiro de todas las comisiones y pidió mantener la calma. “Un policía se sentó con nosotros en el auto y, desde ese punto, me quitaron mi cámara y micrófonos para cerciorarse de que no fuera a grabar (…) Llegamos a una oficina que estaba en un cerro, yo solo recuerdo que dimos varias vueltas (…) Fuimos escoltados por policías, pero en ningún momento nos tocaron, ni agarraron”, explicó.

“Nadie nos decía por qué estábamos detenidos. Yo le pregunté a los oficiales, cuál era el crimen. Ellos siempre nos contestaban que no había pasado nada y que era por nuestra seguridad”, mencionó.

