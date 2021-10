Una madre abandona a su bebé de tres días de nacido dentro de una bolsa junto a una carta, a las afueras de una vivienda que está ubicada en el municipio de San José del Guaviare en Colombia.

Desde la puerta principal, los residentes escucharon el llanto de un bebé, por lo tanto los dos abuelos salieron y se toparon con el recién nacido.

En este sentido, doña Celia Rueda comentó a Blu Radio que “El bebé estaba envuelto en una cobija y cubierto con la lona. Cuando yo escuché que los llantos provenían de la bolsa llamé a mi esposo y le dije que ahí había un niño. Él me ayudó a abrirla y pues ahí vimos a la criatura”.

Los abuelos procedieron a quitar las lonas y bolsas de plástico. Al momento, los vecinos se unieron y una enfermera de la localidad ayudó a revisar al bebé.

Junto al niño, había una carta de la madre, que decía “Por favor perdóname por esto que hago, pero no tengo como tenerlo, es lo mejor para él. Yo sé que me van a juzgar, pero no saben por lo que paso, no tengo ni para vestirlo, sé que estará mejor, que Dios me perdone, conmigo él solo sufrió y no es justo, por favor cuídenlo mucho ya que yo no pude».

A pesar que la pareja es de adultos mayores, comentaron que les gustaría cuidar y hacerse cargo del pequeño.

En ese momento, el niño fue tratado en el hospital de San José del Guaviare por una infección en el ombligo.

