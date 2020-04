A través de las redes sociales, se viralizó varias imágenes y vídeos de la supuesta caída de un meteorito en Nigeria.

En las últimas horas comenzaron a circular fotografías de un inmenso cráter en medio de una carretera en villa de Eleyowo, cerca del aeropuerto de la ciudad de Akure.

De acuerdo a varios medios los pobladores reportaron haber escuchado una explosión y algunos aseguraron creer que se trataba de una bomba como atentado terrorista.

Incluso la información afirma que varios científicos de la Universidad Obafemi Awolowo realizaron los estudios pertinentes y dieron por hecho que se trataba de un meteorito.

Sin embargo, el supuesto meteorito en Nigeria se trató de un «fake news»; según el portal Sahara Reporters y Nigerian Tribune con publicación del pasado 28 de marzo.

Informaron sobre la explosión de un camión cargado de dinamita, lo que causó la destrucción de una escuela, una iglesia y algunas casas.

– The impact of the explosion, which occurred around 1:00am, destroyed houses and tore major roads apart. https://t.co/3QW3Gi4ktd pic.twitter.com/kTZsJfGzcB

Además, de 13 personas hospitalizadas después de la explosión mortal que afectó a Akure, estado de Ondo.

De acuerdo a Nigerian Tribune las personas dentro de la iglesia resultaron heridas y fueron rescatadas por la gente de la comunidad. La escuela con instalaciones de embarque fue destruida.

Igualmente, el gobernador del estado de Ondo, Arakunrin Akeredolu, escribió en sus redes sociales:

«Aunque la teoría de la conspiración suena intrigante, agradecemos a Dios que este no fuera el caso, de lo contrario estaríamos escuchando sobre múltiples zonas de impacto y muchas muertes».

I see many people wish this Akure incidence was a meteor. Although the conspiracy theory sounds intriguing, we thank God this wasn't the case, else we would be hearing about multiple impact zones and a lot of fatalities.

Kudos to the Police for managing the situation well.

— Arakunrin Akeredolu (@RotimiAkeredolu) March 28, 2020