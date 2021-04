Abuelas se convierten en madres otra vez por migración venezolana. Los padres viajan a otros países para poder mandar dinero a sus hijos en Venezuela.

La ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje, Cecodap resaltó que al menos 830.000 niños en Venezuela viven sin sus padres; quienes han salido del país buscando empleos que les permitan enviar dinero para mantenerlos. Y el 40% de esos niños queda bajo el cuidado de sus abuelos.

Ante la ola de migración masiva en los últimos tiempos, las abuelas han tenido que reinventarse y dar lo mejor de sí para atender a sus nietos. Aunque, no es tarea fácil pues deben lidiar con la tecnología y una crianza totalmente distinta a la que están acostumbradas.

Además, que muchos son adolescentes, una de las etapas más cruciales para la adolescencia, pues deben lidiar con situaciones diferentes a las de sus padres y corregir al muchacho.

Además, que las abuelas deben amoldarse a la tecnología y la mayoría desconoce las herramientas virtuales para poder acceder a las informaciones de las clases y así cumplir con las tareas escolares.

Este es el caso de Lina Franco de 62 años, quien se quedó a cargo de sus nietos de 13 y 14 años; ya que la madre emigró a Colombia, por ahora, no hay planes de regresar a Venezuela.

“Ella veía que acá no tenía cómo sostener a sus hijos y se iba buscando un mejor porvenir para las necesidades económicas de ellos”, dice Franco.

“Uno tiene su propia vida y, de la noche a la mañana, le caen dos más. Son costumbres diferentes, son crianzas distintas. Además, ellos no son adultos para entender que si no te gusta algo ya no estás en lo que era tu casa”, explica Franco.

Además, Franco ha tenido que lidiar con la tecnología. “Se me ha hecho muy difícil en ese sentido. Me siento impotente. A veces tiro la toalla”, apunta.

