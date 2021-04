Miguel Cabrera continúa acercándose a los 500 cuadrangulares

El primera base Miguel Cabrera, quien regresó reciente de la lista de lesionados, continúa acercándose a los 500 cuadrangulares tras conectar su segundo cuadrangular de la presente temporada y el número 489 de su carrera.

Cabrera descifró los envíos de abridor de Medias Blancas de Chicago Lucas Giolito y conectó un descomunal vuelacercas de 445 pies por el jardín central para traer la primera carrera del encuentro. Al final, los Tigres se llevaron el triunfo cinco carreras por dos.

El criollo terminó el encuentro de 4-2, con una remolcada y una anotada. Con esta actuación se colocó con 2.872 imparables, a solamente 128 de alcanzar los 3.000. Su compañero Wilson Ramos ligó de 3-1, con impulsada y anotada.

Por su parte, Ronald Acuña Jr sacudió su octavo vuelacerca de la temporada, líder hasta el momento en las mayores, para comandar el triunfo de Bravos de Atlanta 5-0 sobre Cachorros de Chicago.

El jardinero inauguró el marcador en el quinto inning frente a Trevor Williams con un vuelacercas solitario que encaminó el triunfo de su equipo.

Pablo Sandoval añadió un sencillo remolcador en la octava entrada para Atlanta; mientras que por los Cachorros, Willson Contreras falló en cuatro turnos.

Finalmente, Jesús Aguilar descargó su cuarto jonrón de la campaña, pero no pudo evitar la derrotar de Marlins de Miami 5-4 ante Cerveceros de Milwaukee.

Aguilar bateó un cuadrangular solitario entre el jardín derecho y central en el cuarto episodio ante Adrian Houser, que en su momento empató las acciones a dos carreras. El criollo terminó el partido de 3-1, con par de impulsadas y una anotada.

Hey, everyone. Jesus homered again.

*this is not a scheduled tweet* #JuntosMiami pic.twitter.com/wZE3MW5dOv

— Miami Marlins (@Marlins) April 28, 2021