El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, entregó 4.503 insumos para las comunidades afectadas por el deslave en Anzoátegui.

El máximo representante del Ministerio Público, informó que entre los artículos entregados, se incluyen 1.491 kilos de alimentos no perecederos como harina, arroz, azúcar, pasta, enlatados, entre otros, que serán trasladados a la referida entidad.

El Fiscal General, especificó que este nuevo donativo se suma a otros seis camiones que fueron entregados con anterioridad a las víctimas del estado Aragua, para un total de siete que sumarían más de 30 mil insumos.

Dijo que estos productos se llevarán hasta un centro de acopio que funciona en un comando presidencial que se ha destacado en la zona para recibir lo recolectado.

El @MinpublicoVEN hizo entrega al Gobernador del Edo Anzoategui @luismarcanos de 4.500 insumos donados por nuestro pueblo y recibida en nuestras sedes fiscales: contentivos de alimentos no perecederos, ropa, agua, medicinas etc etc en solidaridad con las víctimas de las lluvias pic.twitter.com/YRiVMdBMVu

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) November 6, 2022