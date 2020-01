Muere Kobe Bryant a los 41 años tras un accidente de helicóptero

La leyenda del baloncesto Kobe Bryant muere a los 41 años de edad y una de sus cuatro hijas, Gianna Maria Onore; al estrellarse el helicóptero privado del deportista.

El helicóptero cayó en Calabasas, en Los Ángeles, a las 10 de la mañana; hora local y posteriormente se incendió.

Según testigos oyeron ruidos en el motor; antes de que se estrellara. Hasta el momento se desconoce la causa del accidente.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020