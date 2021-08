La idea era salir y en ese trayecto una mujer afgana dio a luz en el avión militar estadounidense que la evacuaba, según informaron las fuerzas armadas norteamericanos.

La parturienta iba en un avión C-17, hacia la Base Aérea Ramstein que tiene Estados Unidos en Alemania, afirmaron los militares.

En pleno vuelo, la mujer afgana comenzó a sufrir complicaciones y “el comandante de la nave decidió bajar la altitud y así incrementar la presión atmosférica en la cabina, lo que ayudó estabilizar la madre y salvarle la vida”.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o

— Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021