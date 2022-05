La Federación Internacional de Fútbol Asociación​ ​(FIFA), anunció que seis mujeres quedaron seleccionadas entre el grupo de árbitros para la fase final de la Copa Mundial Qatar 2022.

Stephanie Frappart de Francia, Salima Mukansanga de Ruanda y Yoshimi Yamashita de Japón; han sido incluidas en la lista oficial de FIFA de 36 árbitros para la justa deportiva.

Tres mujeres también están en la lista de 69 árbitros asistentes: Neuza Back de Brasil, Karen Diaz Medina de México y Kathryn Nesbitt de los Estados Unidos.

Congratulations to:

Yamashita Yoshimi 🇯🇵

Stephanie Frappart 🇫🇷

Salima Mukansanga 🇷🇼

The first three female referees to be selected for a men's FIFA World Cup 👏 pic.twitter.com/tnCS3zImSd

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 19, 2022