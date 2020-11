Con tan solo 24 años de edad murió en Santiago de Chile una ciclista venezolana la cual murió arrollada. La joven pedalista era nativa del estado Lara de padres chilenos y era una de las mujeres más arriesgadas en el país sureño.

La ciclista venezolana quedó identificada como Emely Rojas, era fiel en cuanto a los derechos de los que andan en bicicleta. A diario la joven pedalista siempre estaba montada en su cuadro andando por las calles de la capital chilena.

En horas de la mañana del jueves la muchacha pedalista salió rumbo a su trabajo con el fin de llegar temprano. Pero cuando iba en su bicicleta la pedalista perdió la vida cuando un bus del transporte metropolitano de Chile la impactó.

Ciclista venezolana murió arrollada

Emely Rojas era una de las personas que siempre luchó por los derechos, era una pedalista que no temía a nada. La muerte de la muchacha generó varias protestas en contra de las personas que no respetan los derechos del ciclista.

La ciclista venezolana se ganaba la vida en un pastelería tipo café, con 24 años tenía muchos sueños y metas. Pero el autobús que curiosamente guiaba una mujer dejó sin vida a la pedalista de 24 años de edad.

Su hermana dijo a medios chilenos que no pensó que cuando le avisaban que una pedalista había muerto era su hermana. La hermana de la joven pedalista llamó la atención a las autoridades por la muerte de Emily.

Triste hecho

No es la primera vez que una pedalista en tierras sudamericanas donde no se respetan las señales de tránsito. La muchacha perdió la vida y reclaman justicia por el fallecimiento de la joven.

«Aquí no respetan las señales de tránsito. No hay una cultura que cuide a una persona que ande en bicicleta. No quiero que mi hermana sea un número más, no quiero que su muerte quede impune»; dijo Pabla Rojas desde Santiago, hermana de la joven.

