Con fotos al estilo llanero apareció Nacho con su nueva pareja y presume su vuelta a las redes sociales. El cantante venezolano que ha dado que hablar en todas partes ahora llega con su nuevo amor.

Aparte de su nueva media naranja el cantante llega también polémico y aclarando lo sucedido con su ex. Nacho con su nueva pareja apareció en la portada de la revista HOLA USA. Donde soltó todo y dio controversiales declaraciones.

“En este momento no estoy intentando aclararle a la gente que me señala de algo. Simplemente a la gente que le importo y a la gente que me quiere y que tienen una confusión, pero que me quieren sinceramente”, dijo el cantante.

Es la primera vez que sale públicamente con Melany Mille la expresentadora de Televen. El pasado 5 de julio nació en el estado Nueva Esparta su hija. Producto del amor con la expresentadora.

Nacho con su nueva pareja dando que hablar

Por supuesto las reacciones en contra de Melany Mille no se hicieron esperar. Algunos comentarios en contra del nuevo amor de cantante José Ignacio Mendoza. Por su parte el mismo restó importancia a lo que la gente dice.

Parece haber pasado la página Nacho con su nueva pareja y enfocarse en la felicidad. Dijo que su relación con Inger Devera se terminó cuando los dos decidieron ponerle fin a la misma. Comentó que nadie influyó para que terminaran.

“En el momento que nosotros decidimos separarnos, nada tiene que ver con el tema de infidelidad. Pero sí tiene que ver con el tema del desentendimiento”. Resalto el cantante de dueto con Chyno.

“Durante nuestra relación hubo infidelidad. Ojo, durante nuestra relación, no que nuestra relación se acabó por una infidelidad. Lo digo porque me gusta ser sincero, no tengo por qué mentir. Dijo el cantante.

“Lo más complicado es que creo que mucha gente idealizó mi relación pasada y la hizo suya. Generó como un sentido de pertenencia en la gente, esa situación, esa relación, y creo que muchos no estaban preparados para esa separación».

Sigue leyendo:51 años celebra Nuestro Insolito Universo con Porfirio Torres